Mano a mano Gre-Nal: Grêmio leva vantagem no clássico 412

Jogador por jogador

No mano a mano do Gre-Nal 412, o Grêmio levou vantagem. O placar foi 6 a 4 em favor do time de Renato Portaluppi na comparação entre os jogadores, segundo avaliação dos integrantes do Grupo RBS Wianey Carlet, Maurício Saraiva, Diogo Olivier, Cleber Grabauska e Gustavo Manhago. Vale destacar o empate entre os goleiros Danilo Fernandes e Marcelo Grohe na opinião dos avaliadores, que não foi incluído na contagem final.



As formações prováveis, é claro, ainda serão tema de debate ao longo da semana Gre-Nal. No Grêmio, Renato ainda aguarda pela regularização do centroavante Lucas Barrios na CBF. Anunciado pelo clube no sábado, o "fazedor de gols" terá de ser inscrito no Boletim Informativo Diário até sexta-feira para jogar - caso contrário, Pedro Rocha será titular. Outra dúvida está na lateral direita, em que Edílson se recupera de lesão muscular e tem boas chances de retornar ao time. Se for vetado pelos médicos, Léo Moura jogará o clássico.



Leia mais

Gre-Nal de sábado tem expectativa de 37 mil torcedores na Arena

Chilenos e argentinos avaliam Gata Fernández, meia próximo do Grêmio

Prestes a ser anunciado pelo Inter, Cuesta revela conversa com D'Ale



No Inter, Antônio Carlos Zago tentará despistar. Também na lateral direita, William, reintegrado ao grupo na sexta-feira, deve iniciar o Gre-Nal como titular, ingressando na vaga de Junio. Outra possibilidade é a entrada do uruguaio Nico López na equipe, no lugar de Carlos. Mistérios à parte, veja como os prováveis titulares da dupla no clássico 412 foram avaliados.



Grohe 2x2 Danilo



Diogo Olivier - Empate. Aqui, o muro se impõe como monumento à lucidez. Dois goleiros de Seleção, ambos em ótima fase. Impossível apontar um.

Gustavo Manhago - Danilo Fernandes. Um goleiro de Seleção que é mais importante para seu time do que o rival para o time dele.

Cleber Grabauska - Marcelo Grohe. Embora sejam jogadores do mesmo nível, goleiros de seleção, Grohe leva a melhor por estar habituado à rotina Gre-Nal.

Wianey Carlet - Danilo Fernandes. Ambos são ótimos, mas Danilo tem se destacado atrás de uma defesa mais fraca do que a do Grêmio.

Maurício Saraiva - Marcelo Grohe. Embora Danilo Fernandes seja unanimidade no Inter, Marcelo Grohe acaba de pegar um pênalti e garantir o zero no placar até o Grêmio fazer seu gol. Por um décimo, vai o goleiro gremista.



Edílson 0x4 William



Olivier - Empate. A rigor, nenhum dos dois atuou este ano. Não se sabe como estão. Ambos atacam melhor do que defendem.

Manhago - William. Reintegrado, William resolve um problema para o Inter. Edílson não joga há muito tempo.

Grabauska - William. É melhor, mas é bom ressaltar que não é um bom momento, porque entra em campo sob pressão.

Wianey - William. Tem a juventude, força, técnica superior e melhor contribuição ofensiva.

Saraiva - William. Edílson volta de lesão, William, do exílio. O lateral do Inter deve estar cheio de vontade de retomar o padrão que o levou à seleção olímpica. Voltar num Gre-Nal, neste contexto, é Copa do Mundo.



Geromel 5x0 Ortiz



Olivier - Pedro Geromel. Outro duelo sem dúvida sobre o vencedor. É um zagueiro de Seleção, e outro em começo de carreira, que nem titular absoluto é.

Manhago - Geromel. Enquanto um é revelação, o outro está afirmado.

Grabauska - Pedro Geromel. Geromel é certeza e Ortiz é aposta.

Wianey - Pedro Geromel. Ortiz está surgindo como boa promessa, mas Geromel é um dos melhores zagueiros do Brasil.

Saraiva - Pedro Geromel. Embora Léo Ortiz seja promissor e tenha entrado como se fosse titular do Inter desde sempre, Geromel é ídolo gremista, está pronto e mantém a levada de 2016.



Kannemann 5x0 Paulão



Olivier - Kannemann: Comparação desleal. O argentino chegou e tomou conta do lugar, com uma atenção impressionante a cada lance. É o zagueiro rápido, estilo Tropa de Elite: fatiou, entrou e azar do atacante. Sua concentração é alta o tempo todo, assim como antecipações. Coloca-se bem sem ser tão alto.

Manhago - Kannemann. O argentino afinou com Geromel. Se completam.

Grabauska - Kannemann. Somente com muito esforço Paulão é capaz de equilibrar esse confronto. Kannemann leva vantagem.

Wianey - Kannemann. Mais autoridade e segurança. No momento, é melhor zagueiro.

Saraiva - Kannemann. comparado a Paulão, a vantagem do zagueiro gremista é confortável. O zagueiro colorado recém começa a melhorar seu desempenho. O gremista, não. Mantém a performance desde o título da Copa do Brasil.



Marcelo Oliveira 0x5 Carlinhos



Olivier - Carlinhos. O lateral do Inter mostra mais qualidade no ataque, enquanto Marcelo Oliveira compensa com garra e disciplina na defesa. Fico com o que tem mais repertório.

Manhago - Carlinhos. Revive no Inter seus bons momentos. Tem mais velocidade e técnica do que que Marcelo Oliveira.

Grabauska - Carlinhos. É o jogador que pode desequilibrar em favor do internacional pela qualidade de apoio.

Wianey - Carlinhos. Tem mais qualidade no apoio e melhor acabamento ofensivo.

Saraiva - Carlinhos. Em pouco tempo, Carlinhos mostrou potencial de retomar seus melhores momentos dos tempos do Fluminense. Marcelo Oliveira melhorou com Renato Portaluppi desde a Copa do Brasil, mas não o suficiente na comparação com o lateral colorado.



Ramiro 4x1 Charles



Olivier - Ramiro. Boa briga pelo que Charles pode vir a ser, mas Ramiro mudou de patamar no Grêmio. Além de proteger o lado direito, passou a entrar na área com frequência incomum até para meias ofensivos e, como prêmio, desatou a fazer gols. Um voto na inteligência tática de Ramiro.

Manhago - Ramiro. Fundamental no esquema de Renato. Corre, marca, chega na frente e faz gols.

Grabauska - Ramiro. Mesmo que Charles seja uma grata revelação, Ramiro vive seu melhor momento no Grêmio.

Wianey - Charles. Charles é um volante em crescimento, embora Ramiro seja essencial no time do Grêmio. Fico com Charles por ter melhor futuro.

Saraiva - Ramiro. Charles é muito promissor, mas sua amostragem é pequena demais para superar a regularidade de Ramiro. Pode ser que, no curto prazo, o menino colorado vire melhor jogador do que Ramiro, que está na plenitude.



Jailson 0x5 Dourado



Olivier - Dourado. Um nível de seleção olímpica, por vezes até capitão, contra outro que vem sendo contestado por não substituir Walace no mesmo nível.

Manhago - Dourado. Sobrevivente de 2016 e afirmado pelos colegas de meio.

Grabauska - Dourado. Com Zago, Dourado volta ao seu melhor futebol enquanto Jailson ainda tenta se firmar na vaga deixada por Walace.

Wianey - Dourado. Rodrigo Dourado está entre os melhores volantes do Brasil. Jailson não está conseguindo se firmar como substituto de Walace.

Saraiva - Dourado. Jailson ainda oscila, está cumprindo menos do que prometeu quando surgiu com Roger Machado. A vantagem de Dourado é confortável.



Maicon 5x0 Uendel



Olivier - Maicon. O capitão gremista é um dos termômetros do time de Renato. A bola passa sempre pelos seus pés. Sem Douglas, suas funções de construtor tendem a ser mais requisitadas. Uendel estabilizou o meio-campo do Inter, mas ainda não tem o crédito de Maicon.

Manhago - Maicon. Capitão, com liderança e qualidade na saída de bola do meio para o ataque.

Grabauska - Maicon. No momento, Uendel é o melhor jogador do Inter. Mas Maicon, em um time mais entrosado, leva vantagem.

Wianey - Maicon. Apesar da sua boa técnica, Uendel é inferior a Maicon, que é volante mais completo. Supera o jogador colorado na marcação.

Saraiva - Maicon. Uendel está sendo no Inter o que Tchê-Tchê é no Palmeiras. Um facilitador, o cara que faz a bola tomar a direção vertical. Porém, o capitão Maicon está na frente porque é importante há mais tempo no seu time.



Bolaños 1x4 D'Alessandro



Olivier - D'Alessandro. O argentino, mais pela história que construiu como homem Gre-Nal, apesar do começo de 2017 irrepreensível do equatoriano. Estrela em clássico é algo a se respeitar.

Manhago - D'Alessandro. Apesar do bom momento de Bolaños, D'Alessandro leva o time até quando joga mal.

Grabauska - D'Alessandro. Bolaños está iniciando um caminho que D'Alessandro já percorreu. Gre-Nal é a especialidade do argentino.

Wianey - Bolaños. D'Alessandro é a grande liderança do Inter, mas o equatoriano é superior em movimentação, drible e finalização.

Saraiva - D'Alessandro. Se houvesse empate, estaria aqui e na posição de goleiro. Bolaños faz um início de ano maravilhoso, mas o argentino tem desempenho superior ao que se esperava quando retornou. Por um décimo, dá o 10 do Inter.



Luan 5x0 Carlos



Olivier - Luan. O Grêmio é um sem Luan e outro, completamente diferente, com o seu jogador capaz de inventar, de surpreender a cada lance. Carlos ainda se mexe sem tanta desenvoltura no Inter de Zago, ao contrário de Luan por trás dos volantes. O Barcelona monitora a carreira de Luan, e isso diz tudo.

Manhago - Luan. É o "diferente" do Grêmio. Decide jogos.

Grabauska - Luan. É o diferencial do Grêmio. Carlos está em observação.

Wianey - Luan. Carlos poderá ser importante para o Inter, mas Luan, jogando o que ainda não jogou neste ano, é muito melhor.

Saraiva - Luan. Se a disputa Dourado x Jaílson é confortável em favor do volante colorado, nesta comparação o conforto é de Luan sobre Carlos. O atacante que veio do Atlético MG teve pouca amostragem até agora, enquanto Luan, que não começou bem 2017, é a joia gremista.



Barrios 3x1 Brenner



Olivier - Barrios. Voto na grife conquistada com gols na Europa e no México, que apareceu em alguns momentos no Palmeiras. Brenner ainda é uma promessa.

Manhago - Barrios. O "fazedor de gols" que o Grêmio buscava. Não sentirá o peso de estreia em clássicos.

Grabauska - Empate. Esse confronto empata, porque ambos são estreantes em Gre-Nal e mesmo que Barrios tenha mais bagagem e experiência, pode sentir a falta de entrosamento com o grupo.

Wianey - Barrios. No momento, Barrios tem um histórico que o recomenda mais do que Brenner.

Saraiva - Brenner. Meu critério aqui é pura lógica: o colorado está fazendo um gol por lance e um por sorteio, enquanto Barrios era reserva no Palmeiras e recém agora vai tentar virar titular, o que acabará acontecendo no curto prazo.



ZHESPORTES