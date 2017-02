Marcelo Bielsa irá treinar Lille na próxima temporada

Louco francês

O argentino Marcelo Bielsa será o técnico do Lille na próxima temporada, segundo informações divulgadas nesta terça-feira por fontes ligadas ao clube francês, atualmente treinado pelo interino Franck Passi.



A chegada de Franck Passi, anunciado nesta terça-feira pelo presidente Lille, Gérard Lopez, para substituir Patrick Collot, servirá de preparação para a chegada de Marcelo Bielsa, que concordou em vir treinar a equipe na próxima temporada, conforme um dirigente.

Passi foi assistente de Bielsa no Olympique de Marselha durante a temporada 2014-15, e o técnico interino terá a missão de acabar com a má fase recente do Lille, que vem de três derrotas consecutiva no Campeonato Francês.

O Lille aparece na 17ª colocação da Ligue 1, com 26 pontos, quatro a mais que o Bastia (19º), primeira equipe na zona de rebaixamento.