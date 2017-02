Marcelo deve ser improvisado na lateral contra o Olimpia

Botafogo

O zagueiro Marcelo precisou de poucos jogos para fazer muito e se tornar titular e xodó da torcida do Botafogo. Mas ele deve mudar de função contra o Olimpia, nesta quarta-feira, pela Copa Libertadores da América. Com Jonas suspenso, deve caber o papel de lateral-direito, com Carli retornando ao time titular após estrear na temporada contra o Boavista, no último domingo.



Pode parecer uma grande novidade, mas, na verdade, não é. Se confirmada a opção por improvisar o camisa 14, Marcelo não vai desempenhar a função pela primeira vez. Na estreia dele como profissional, contra o Fluminense, no ano passado, ele atuou alguns minutos na vaga, após a lesão de Luis Ricardo.

O segundo jogo do argentino no ano ser logo no dia mais importante da temporada botafoguense até aqui também é um risco calculado. Apesar da possível falta de ritmo, a conhecida força no jogo aéreo de Carli, aliada ao poder de marcação da revelação da base alvinegra, tende a ser importante: o Botafogo imagina que o time paraguaio vai abusar dos cruzamentos.

– O Jair não passou ainda. Temos um treino e ele vai decidir. Contra o Fluminense ele (Marcelo, na lateral) foi bem. Tem o retorno do Carli, mas o Jair não decidiu nada. Temos que esperar até amanhã (terça-feira). Para mim, o Carli posiciona mais. O Marcelo tem a velocidade como ponto forte. Cada um tem a sua virtude – disse Emerson Silva, sobre quem prefere como parceiro.

Marcinho ficaria como opção para o segundo tempo. A estratégia será bastante semelhante à utilizada contra o Colo-Colo, no Chile, se Roger for sacado mais uma vez. A diferença é que, em Santiago, Camilo não jogou. Agora, Montillo é quem está lesionado. João Paulo e Rodrigo Lindoso se revezaram na armação, e o time teve três volantes.

– Ano passado fomos muito bem assim. É claro que mudou bastante o elenco, mas a nossa vontade é a mesma do ano passado. Não vejo o time com três volantes como defensivo, Airton já fez gol, eu chego na frente e o João Paulo também. Se o Jair for com três volantes, não sei o que ele está pensando – desconversou Bruno Silva.

