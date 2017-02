Marcelo Melo fala sobre expectativa para o Rio Open: "Chegaremos na melhor forma"

ATP 500

O Rio Open começa na próxima segunda-feira. O maior torneio de tênis do Brasil terá, nas duplas, a participação de Marcelo Melo em parceria com o polonês Lukasz Kubot. O brasileiro falou sobre a dupla e a expectativa para a disputa do ATP 500 no Rio de Janeiro.

— Temos tudo para fazermos um ótimo torneio. Começamos o ano muito bem, com bom desempenho. Ainda temos que adaptar e encaixar alguns detalhes, o que é normal quando formamos uma nova dupla. Estamos no caminho correto e com certeza chegaremos na melhor forma para a competição — destacou.

Melo e Kubot venceram juntos um torneio de nível ATP 500 duas vezes, ambas em Viena.

— Vai ser interessante jogar ao lado do Lukasz, pois ele já veio muitas vezes ao Brasil, principalmente quando atuava nas simples, e gosta de jogar no país. Ele é um jogador agressivo e tem somado muito a nossa parceria — completou Melo.