Marcílio Dias se desculpa após declaração de vice que fez referência ao acidente da Chapecoense

No último domingo, durante uma transmissão ao vivo no Facebook, o vice-presidente do Marcílio Dias, Mauro Pereira, deu uma declaração polêmica. O dirigente fez uma clara referência à queda do avião da Chapecoense:



— Muita gente me cobrou para não falar isso, mas: o avião do Marcílio Dias não precisa cair para a gente transformar esse time em uma potência do futebol catarinense, do futebol brasileiro. Não precisamos de tragédia para tornar nosso time grande — falou.

Nesta segunda, o Marcílio Dias se posicionou sobre o caso. No texto, afirma que o "acidente nos deixou altamente consternados" e segue dizendo:



— A declaração de que o Marcílio Dias não precisa passar por uma tragédia para se reerguer está colocada pelo diretor no contexto do programa de sócio torcedor do clube. Temos a consciência de que uma administração séria, transparente e comprometida, como existe na Chapecoense, é fator determinante para o sucesso de um programa de sócios. A colocação está no sentido de que a torcida precisa ser solidária ao processo de renovação do clube, sem a necessidade de passar por uma tragédia para que isso venha a acontecer.



Porém, nas redes sociais o clube não deixou de ser poupado de críticas. Apesar da explicação, muitos internautas julgaram infeliz a declaração de Mauro Pereira.



Veja a nota do Marcílio Dias na íntegra



O Clube Náutico Marcílio Dias vem através desta nota oficial se posicionar a respeito da declaração do seu vice-presidente Mauro Pereira na noite de ontem, em uma live através do Facebook Oficial, realizada para o lançamento de um novo plano de sócios do clube. Mauro Pereira citou, em determinado momento, a tragédia da Chapecoense. O acidente nos deixou altamente consternados, e o próprio clube se manifestou se solidarizando com o Clube do Oeste do Estado através de nota de luto e de postagens em redes sociais.



A declaração de que o Marcílio Dias não precisa passar por uma tragédia para se reerguer está colocada pelo diretor no contexto do programa de sócio torcedor do clube. Temos a consciência de que uma administração séria, transparente e comprometida, como existe na Chapecoense, é fator determinante para o sucesso de um programa de sócios. A colocação está no sentido de que a torcida precisa ser solidária ao processo de renovação do clube, sem a necessidade de passar por uma tragédia para que isso venha a acontecer.



Em momento algum a declaração visou desmerecer, diminuir ou denegrir a Associação Chapecoense de Futebol, um exemplo a ser seguido pelo Marcílio Dias em termos de administração, e que temos o total respeito e entendimento de sua grandeza, inclusive antes da tragédia acontecer.



Transmitindo a mensagem do nosso vice-presidente, pedimos desculpa àqueles que se sentiram ofendidos pela declaração, e que em momento algum ela foi relacionada a diminuir a tragédia ou nosso co irmão de Chapecó, um exemplo a ser seguido dentro e, principalmente, fora de campo.



