Marinho revela ansiedade antes de estreia contra time de trio brasileiro

Na China

Próximo da estreia oficial na temporada, Marinho, do Changchun Yatai, vive a expectativa do inicio do Campeonato Chinês. Ansioso para o primeiro confronto, marcado para o dia 4 de março, contra o Shanghai SIPG, fora de casa, o jogador falou sobre a evolução da equipe nas últimas semanas.

- Evoluímos muito nas últimas semanas, fizemos bons amistosos e estamos chegando ao nível que queremos. A equipe está crescendo de produção a cada treino e está muito confiante. Estamos vivendo uma expectativa grande para o primeiro jogo da temporada. Queremos começar o ano com o pé direito - disse o atacante ex-Vitória.

Ainda segundo Marinho, o foco do Changchun Yatai é fazer um campeonato de muita regularidade.

- Queremos fazer um campeonato de muita regularidade. A equipe está motivada para fazer um grande 2017. O foco é buscar as primeiras posições na tabela do Chinês. Vamos trabalhar para isso - afirmou Marinho, que irá estrear contra os compatriotas Oscar, Hulk e Elkeson.