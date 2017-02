Marreta brilha com nocaute, e Lewis atropela Browne no UFC Halifax

No Canadá

O UFC Fight Night 105, em Halifax, ocorrido neste domingo, contou com cinco lutas encerradas por nocaute ou finalização. E uma delas teve um brasileiro como astro. No card preliminar do evento, Thiago Marreta acertou um chute rodado espetacular em Jack Marshman para conquistar o mais belo nocaute da noite.

Vindo de duas derrotas consecutivas no octógono do UFC, o brasileiro começou a luta mais ativo, dominando o centro do cage e buscando encontrar a distância. Depois de tentar e não conseguir derrubar o rival, Marreta levou um cruzado que o abalou. O carioca resistiu, conseguiu se manter na luta e no segundo round conseguiu encaixar um chute rodado alto, que derrubou Marshman. Thiago só precisou aplicar mais alguns socos no solo até a interrução do árbitro do combate.

Leia mais:

Empresário de Anderson Silva quer superluta contra St. Pierre

Caju Freitas: três apostas brasileiras para 2017

Brock Lesnar anuncia nova aposentadoria do MMA

Com o resultado, Marreta volta a vencer após duas derrotas consecutivas. Ele foi nocauteado por Gegard Mousasi, em julho, e finalizado por Eric Spicely, em setembro. O brasileiro agora soma um cartel de 14 vitórias e cinco derrotas.

Lewis atropela Browne

Na luta principal do show, Derrick Lewis não teve dificuldades para superar o rival Travis Browne na luta mais esperada da noite. O americano usou seu poder de nocaute para abalar, derrubar e bater o adversário com uma sequência de socos no solo durante o segundo assalto. Agora, Derrick soma seis vitórias consecutivas no octógono.

Os resultados do UFC Fight Night 105, em Halifax, no Canadá:

Derrick Lewis nocauteou Travis Browne no segundo round

Johny Hendricks venceu Hector Lombard por decisão unânime

Gavin Tucker venceu Sam Siciliana por decisão unânime

Elias Theodorou venceu Cezar Mutante por decisão unânime

Sara McMann finalizou Gina Mazany no primeiro round

Paul Felder nocauteou Alessandro Ricci no primeiro round

Card preliminar

Santiago Ponzinibbio venceu Nordine Talebna por decisão unânime

Randa Markos venceu Carla Esparzana por decisão dividida

Aiemann Zahabi venceu Reginaldo Vieira por decisão unânime

Thiago Marreta nocauteou Jack Marshman no segundo round

Gerald Meerschaert finalizou Ryan Janesno primeiro round