Mascherano não imagina Messi fora do Barça

Casamento perfeito

O zagueiro argentino Javier Mascherano revelou, em entrevista para a revista Barça, que não consegue imaginar o compatriota Messi em outro time que não o Barcelona.

– Ao meu ver, não consigo imaginar Leo em outro time e jogando nesse nível. Messi e Barcelona são um casamento que teve muitas alegrias durante muito tempo e que ainda pode ter mais. Não vejo o motivo de um divórcio, simplesmente porque os dois lados se beneficiaram e acho que podem continuar se beneficiando – acrescentou o defensor.

Mascherano foi adiante em sua análise:

– Leo é um jogador único, estamos falando do melhor jogador da história do esporte e do clube.

O contrato de Messi com os catalães vai até junho de 2018 e os rumores sobre a renovação estão por todos os lados.

Mascherano também falou que pode vir a ser treinador no futuro, mas não pensa muito no assunto.

– Eu nem penso muito, porque no fim das contas posso falar 'quero ser técnico' e certamente vou tentar. Mas pra ser sincero, se eu ver que não sirvo pra isso. Eu vou pra casa e ninguém vai saber mais de mim – falou o argentino. – Vai depender muito do que eu sentir. Se puder transmitir algo, tudo bem, se não, não vale a pena forçar a barra – concluiu Mascherano.