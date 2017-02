Mayweather e McGregor chegam a acordo para luta de boxe, diz jornal

Encaminhado

Depois de intensos meses de especulações e negociações, uma luta de boxe entre Floyd Mayweather e Conor McGregor está perto de ser oficializada. Segundo o jornal inglês The Sun, o americano e o irlandês chegaram a um acordo, o contrato será assinado e o anúncio será feito nos próximos dias.

Os valores ainda não foram revelados, mas McGregor teria viajado aos Estados Unidos para acertar os detalhes finais na negociação.

Floyd Mayweather, de 39 anos, está invicto na carreira no boxe. Multicampeão, teve 49 vitórias na carreira — a penúltima delas foi sobre o filipino Manny Pacquiao. Foram 26 vitórias por nocaute e 23 por decisão para o americano, que está aposentado desde setembro de 2015 e faria a volta aos ringues para enfrentar o irlandês.

Conor McGregor, de 28 anos, nunca fez uma luta profissional de boxe. No MMA, ele tem 21 vitórias e três derrotas. Ele se tornou o primeiro lutador da história do UFC a ser campeão simultaneamente em duas categorias — penas e leves. Destituído do título dos penas, é o atual detentor do cinturão dos leves.