Mesmo com vitória no UFC 208, Glover lamenta: "Tive oportunidade de finalizar"

MMA

Depois de sofrer uma derrota traumática onde acabou nocauteado em apenas 13 segundos contra Anthony Johnson, em agosto passado, Glover Teixeira voltou ao octógono no UFC 208, no último sábado, se recuperou do revés, venceu Jared Cannonier na decisão dos juízes, mas nem por isso se diz satisfeito com o resultado.



Em coletiva de imprensa após a luta, Glover disse que deveria finalizar o combate contra Cannonier e que pode ter uma nova chance pelo título dos meio-pesados após mais duas vitórias.

— Não me senti tão contente com a minha performance, achei que tive oportunidade de finalizar, por isso vou trabalhar mais meu jiu-jitsu, preciso trabalhar mais isso, trabalhar finalizações. Preciso trabalhar também o meu boxe. Um lutador como o Jared é difícil de se finalizar, mas eu deveria ter finalizado. Acredito que terei que lutar uma ou duas vezes a mais antes de disputar o cinturão de novo — refletiu o mineiro.



Glover Teixeira é o número três no ranking dos meio-pesados atualmente. O brasileiro soma um cartel de 26 vitórias e cinco derrotas na carreira.



*LANCEPRESS