Mesmo sem estar 100%, Thaisa volta às quadras pela Champions League de vôlei

Thaisa voltará às quadras nesta quarta-feira, defendendo o Eczacibasi Vitra diante do VakifBank, em Istambul, pela Champions League feminina de vôlei. Apesar de não estar totalmente recuperada de uma ruptura parcial do ligamento lateral do joelho esquerdo e de parte do menisco que sofreu no dia 20 de janeiro, durante o jogo contra o Bursa, pela liga turca, a jogadora bicampeã olímpica promete empenho.

— O momento pede esforço, então, mesmo ainda sentindo um pouco de dor para saltar e de estar sem ritmo, vou jogar. Com certeza não irão faltar vontade, energia, vibração e, principalmente, muita determinação — afirmou Thaisa.

No mês passado, as duas equipes se enfrentaram pela Champions League, e o Eczacibasi foi derrotado por 3 sets a 2. Na liga turca, o VakifBank segue na liderança na classificação, invicto e com apenas quatro sets perdidos em 17 partidas. Já o Eczacibasi de Thaisa caiu do segundo para o terceiro lugar.

