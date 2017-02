Messi adia visita ao Egito após derrota do Barcelona

Efeito colateral





A visita do craque argentino Lionel Messi ao Egito, para promover uma campanha de luta contra a hepatite C, foi adiada, anunciou nesta quarta-feira o ministério de Turismo egípcio, sem informar o motivo do adiamento, um dia após a goleada sofrida pelo Barcelona.

O Barça de Messi foi humilhado por 4 a 0 pelo Paris Saint-Germain na terça-feira, na partida de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões.

– A visita foi oficialmente adiada. O jogador se desculpou no último momento – explicou à AFP o porta-voz do ministério do Turismo, Omaima al-Husseini.

Messi já havia adiado uma vez a visita, prevista inicialmente para dezembro, após um atentado em um igreja do Cairo deixar 29 mortos, em 11 de dezembro.

Messi, cinco vezes vencedor da Bola de Ouro, visitaria o Cairo para promover uma campanha de turismo do Egito de luta contra a hepatite C, uma doença transmitida pelo sangue o que é bastante comum no país africano.