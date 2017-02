Messi marca no fim e Barcelona vence o Atlético de Madrid

Campeonato Espanhol

Neste domingo, o Vicente Calderón recebeu o último duelo entre Atlético de Madrid e Barcelona de sua história e a partida terminou com vitórias dos visitantes por 2 a 1. Os gols foram marcados por Rafinha e Messi. Godín descontou para os donos da casa. O resultado também aumenta uma sequência de sete anos desde a última vitoria do Atléti no Barça pelo Espanhol.

Com esse resultado, os catalães assumem a liderança do Campeonato Espanhol, com 54 pontos, dois a mais do que o Real Madrid, que ainda joga contra o Villarreal. Neste momento, o time catalão tem duas partidas a mais do que o Real. Já o Atlético está em quarto lugar, com 45 pontos.

O Barça demorou para entrar no jogo e viu os adversários dominarem o campo de ataque. Os primeiros 30 minutos não reservaram muitas chances perigosas, mas tiveram uma presença maior dos Colchoneros no campo de ataque.

Os dois lados tiveram uma ótima chance. Primeiro com Griezmann, aos 26, obrigando Ter Stegen a fazer boa defesa. Depois, quando os catalães melhoraram em campo, Messi deu trabalho a Oblak.

No segundo tempo, o jogo voltou bastante disputado e, aos 18 minutos o Barça abriu o placar. Neymar chutou e parou na marcação, Suárez recebeu a sobra, tentou jogar no meio da área, os defensores rebateram novamente e Rafinha aproveitou a oportunidade, batendo cruzado e acertando o canto de Oblak.

A resposta não demorou. Aos 25, após cobrança de falta do lado esquerdo, Godín subiu alto para cabecear e marcar. Aos 41, porém, Lionel Messi voltou a maltratar sua maior vítima. Mesmo apagado na partida, o argentino cobrou falta para área, a bola ficou viva, Suárez rolou para trás e encontra o camisa 10, que insistiu e marcou seu 27º gol contra os Colchoneros em 34 jogos. O Sevilla também sofreu 27 gols de Lionel Messi

Na próxima rodada, o Barcelona enfrenta o Sporting Gijón, quarta-feira, dia 1, às 15h30 no Camp Nou. Já o Atlético de Madrid visita o Deportivo La Coruña, quinta-feira, às 16h45 (horários de Brasília).

