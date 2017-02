Mitrione passa mal, e estreia de Fedor no Bellator é adiada

De última hora

A estreia de Fedor Emelianenko no Bellator foi cancelada horas antes de acontecer, no último sábado. Momentos antes da luta, Matt Mitrione se sentiu mal, precisou ser internado e o duelo foi adiado.

Mitrione bateu o peso na sexta-feira e não apresentava problemas físicos, mas se sentiu mal no sábado e precisou abandonar o combate. Scott Coker, presidente do Bellator, disse que uma nova luta entre os dois será marcada para o meio do ano.

Leia mais:

Marreta brilha com nocaute, e Lewis atropela Browne no UFC Halifax

Empresário de Anderson Silva quer superluta contra St. Pierre

Fedor Emelianenko explica escolha pelo Bellator em vez do UFC

Com o cancelamento da luta entre Fedor e Mitrione, o duelo entre os leves Patricky Pitbull e Josh Thomson foi promovido a evento principal do Bellator 172. O brasileiro venceu por nocaute no segundo round.