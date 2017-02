Mitroglou recusa proposta e frustra time da China

Futebol

Kostas Mitroglou deve permanecer no Benfica por mais um bom tempo. O atacante grego recebeu propostas da China, mas, segundo o jornal português A Bola, o jogador não quis nem conhecer a oferta feita pelo ex-clube de Luis Fabiano, o Tianjin Quanjian.

De acordo com o periódico, o centroavante chegou a se reunir com alguns representantes da equipe chinesa, que inclusive estiveram em Portugal acompanhando a partida do Benfica diante do Braga pela 22ª rodada, mas as negociações não evoluíram porque o grego estaria decidido a permanecer nos no Benfica para buscar o tetracampeonato português.

Apesar da recusa do atacante, o Tianjin segue interessado na contratação do jogador. O contrato de Mitroglou com o Benfica vai até junho de 2020 e a cláusula de rescisão equivale a 45 milhões de euros.

Kostas Mitroglou já balançou as redes em 22 ocasiões nesta temporada, sendo 13 delas em jogos do Campeonato Português.

