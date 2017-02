Moisés tem lesão grave no joelho e desfalca o Palmeiras por seis meses

Baixa

Os exames realizados no domingo constataram que Moisés sofreu uma grave lesão no joelho esquerdo e assim desfalcará o Palmeiras por, pelo menos, seis meses. O camisa 10 rompeu dois ligamentos, o cruzado anterior e o colateral medial após uma forte entrada de Zé Antônio, do Linense. O clube ainda não divulgou a data da cirurgia do jogador.

Durante a madrugada, o meio-campista havia dito que iria passar pelo momento mais difícil de sua carreira. Depois de realizar uma pré-temporada especial, com mais ênfase em trabalhos físicos, Moisés fazia seu segundo jogo de 2017, e teve de sair após dez minutos de partida nesse domingo, chorando bastante e com muitas dores na região.



Zé Antônio também esteve na jogada em que Moisés fraturou o pé esquerdo, no ano passado. Desta vez, o palmeirense lamentou o fato de o "agressor" não ter lhe pedido desculpas nem mandado mensagem de apoio após machucá-lo novamente. A esposa do meia, também, fez um post na internet criticando o adversário pelo ato.

Com 28 inscritos no Paulista, o Verdão pode fazer uma mudança na lista caso comprove que o jogador machucado não terá condições de voltar até o fim do campeonato, como é o caso de Moisés. Neste caso, Borja deve entrar e ser regularizado para a fase de grupos.



