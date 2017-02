Mudanças de datas reforçam interesse do Grêmio pelo Gauchão

Grêmio

Não foi apenas o Gre-Nal que alterou o calendário do Grêmio em fevereiro e março. O clássico antecipado é uma das mudanças solicitadas e atendidas pela direção. Reforçando interesse em ganhar o Gauchão, outras datas do regional e da Primeira Liga também foram modificadas.

As primeiras alterações envolvem compromissos que seriam nas próximas duas semanas. Os jogos contra América-MG e Ceará pela Primeira Liga foram adiados. Diante dos mineiros, transferido de 15 para 22 de fevereiro e contra os nordestinos de 22 de fevereiro para 2 de março.

Neste último duelo, o Grêmio certamente vai atuar com reservas, por causa da disputa do Gre-Nal dois dias depois. A alteração no calendário também levou o duelo contra o Brasil-PEL pelo Gauchão de 11 para 15 de março, já que o retorno da Venezuela depois de partida pela Libertadores ocorrerá no dia 10.

A direção tricolor já tinha tomado a providência de fretar todos os deslocamentos da fase de grupos da Libertadores, justamente para não atrapalhar a campanha no Gauchão.

Se chegar às semifinais do regional, é possível que o Grêmio também peça antecipação ou adiamento de alguma partida. Isso porque no dia 20 de abril pega o Guarani do Paraguai em Assunção, em meio aos dois jogos das semifinais do campeonato.

Confira as novas datas do Grêmio:

- América-MG na Arena (Primeira Liga) – de 15 para 22 de fevereiro, às 19h30

- Ceará na Arena (Primeira Liga) – de 22 de fevereiro para 2 de março, às 21h30

- Gre-Nal na Arena (Gauchão) – de 5 de março para 4 de março, às 18h30

- Brasil de Pelotas no Bento Freitas (Gauchão) – de 11 de março para 15 de março, às 19h30

