Na África do Sul, torcedores invadem campo e tentam agredir jogadores 

Um triste episódio envolvendo o futebol foi destaque em uma partida na África do Sul. Neste sábado, no jogo entre Orlando Pirates e Mamelodi Sundowns, válido pelo Campeonato Sul-Africano, a torcida dos Pirates invadiu o gramado na tentativa de agredir jogadores e comissão técnica da própria equipe.



A partida ocorreu no estádio Loftus Versfeld, em Pretória, e terminou com a goleada por 6 a 0 da equipe dos Sundowns, atuais campeões da Liga dos Campeões da África. Segundo a mídia local, os torcedores mais exaltados invadiram o campo após o time adversário ter marcado o sexto gol. Outros arremessaram objetos como garrafas e vuvuzelas no gramado do estádio.



A polícia teve de intervir para deter as invasões. Os jogadores não chegaram a ser agredidos porque correram para o vestiário. Estima-se que um grupo de 100 pessoas foi responsável pelos atos de violência.



Após a ação da polícia, o jogo foi retomado para que fossem concluídos os dez minutos restantes. Não há informações sobre possíveis feridos.