Nadal traça planos para o futuro: "Gostaria de ser presidente do Real Madrid"

Depois das quadras

Mesmo garantindo estar bem longe da ideia de se aposentar e demonstrando isso em quadra, o espanhol Rafael Nadal tem deixado escapar alguns de seus desejos para sua aposentadoria. O tênis não é a única paixão esportiva do craque das raquetes: quando não está correndo pelas quadras, ele pode ser facilmente visto dedicando-se ao futebol, esporte que chegou a cogitar seguir profissionalmente na adolescência. Seja no videogame, jogando com amigos, pela TV ou até mesmo torcendo por seu time do coração, o Real Madrid.

A paixão pelo Real é tão grande, e compartilhada por toda sua família, que Nadal confessou que um de seus sonhos para a aposentadoria seria dirigir o clube madrilenho.

– Nunca se sabe o que pode acontecer. Todos sabem que sou apaixonado por futebol, e o Real Madrid é meu time do coração. Falar sobre isso agora é uma utopia, mas se me perguntassem, claro que gostaria de dirigir o clube – disse o tenista.

Leia mais:

Brasileiros estão entre os principais candidatos no Campeonato Juvenil de Tênis de Porto Alegre

Bellucci enfrenta Tipsarevic na estreia de Quito



Apesar do desejo, Nadal deixa claro que o atual presidente do clube, Florentino Perez, não tem seu cargo ameaçado por enquanto.

– De qualquer forma, estamos muito bem como estamos, temos um grande presidente e o Real Madrid não precisa de mim para nada – brincou.

*LANCEPRESS