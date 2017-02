Napoli leva dois gols de zagueiro contratado pela Juve e perde em casa

Tropeço

Os adversários agradecem! O Napoli não jogou bem, vacilou dentro do San Paolo e acabou perdendo para a Atalanta por 2 a 0 na 26ª rodada do Campeonato Italiano. O resultado encerrou uma sequência de 14 jogos sem derrotas do time da casa.



Com isso, o Napoli fica em terceiro lugar, com 54 pontos, se complicando na disputa com Roma (56 pontos) e Juventus (63 pontos). Já a Atalanta fica viva na briga pela Liga dos Campeões, subindo para o quarto lugar, com 51 pontos.



A Atalanta ainda perdeu Franck Kessié aos 21 minutos do segundo tempo. Ele levou seu segundo cartão amarelo depois de impedir um contra-ataque perigoso criado por Faouzi Ghoulam.



Os dois gols da partida saíram dos pés de Mattia Caldara, que já está contratado pela Juventus por 25 milhões de euros. O primeiro aos 29 minutos da primeira etapa, após cobrança de escanteio. O segundo aconteceu no segundo tempo, aos 25. Spinazzola deu passe de três dedos da esquerda e Caldara chutou de primeira, ampliando a vantagem.



Na próxima rodada, o Napoli visita a Roma na capital, em importante duelo pelos primeiros lugares. A partida acontece no sábado, às 11h. Antes disso, a equipe enfrenta a Juventus pela semifinal da Copa da Itália, terça-feira, às 16h45. Já a Atalanta recebe a Fiorentina, domingo, às 8h30.