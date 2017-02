Neuer desmente interesse do City: "Guardiola ainda não me ligou"

O telefone não tocou





Foto: GABRIEL BOUYS / AFP

– Pep Guardiola ainda tem meu telefone, mas não me ligou! – brincou o goleiro do Bayern de Munique Manuel Neuer, que preferiu rir dos boatos de que estaria na mira do Manchester City, nesta terça-feira, na véspera do confronto de ida contra o Arsenal, pelas oitavas de final da Liga dos Campeões.

– Como vocês sabem, estou feliz em Munique e prolonguei meu contrato. Todo o resto são apenas especulações – declarou o goleiro da seleção alemã de 30 anos.

Neuer vem tendo o nome ligado insistentemente ao Manchester City, treinado por Guardiola, ex-técnico do Bayern de Munique e que busca um goleiro para substituir o chileno Claudio Bravo, que atravessa má fase no clube inglês.

Em entrevista, Neuer também analisou o confronto contra o Arsenal, "uma equipe que conhecemos bem", pelas oitavas de final da Liga dos Campeões:

– O Arsenal é uma equipe muito forte, que não vai se fechar lá atrás, e teremos mais espaços. Somos uma equipe que gosta de fazer a bolar girar, gostamos de espaço. Mas esperamos melhorar nosso jogo e jogar melhor do que contra o Ingolstadt (vitória 2-0 no sábado) – concluiu.