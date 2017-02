Nishikori vence e está na semifinal do ATP de Buenos Aires

Tênis

O japonês Kei Nishikori, número 5 do mundo, está na semifinal do ATP de Buenos Aires. Nesta sexta-feira, o tenista venceu o português João Sousa por 6/1 e 6/1 e agora espera pelo vencedor do confronto entre o brasileiro Thiago Monteiro e o argentino Carlos Berlocq, que ainda se enfrentam nesta noite.

Cabeça de chave número 1, Nishikori fará a semifinal já neste sábado. A partida será por volta das 16h30min (de Brasília).



A outra semifinal do ATP de Buenos Aires será disputada entre o espanhol Pablo Carreno Busta e o ucraniano Alexandr Dolgopolov.



