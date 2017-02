No 500º jogo de Luisão pelo Benfica, o desafio é Aubameyang

Pela Liga

O duelo entre o Benfica e o Borussia Dortmund, na partida de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões, nesta terça-feira, na capital portuguesa, terá os holofotes voltados para o veterano zagueiro brasileiro Luisão e o gabonês Pierre-Emerick Aubameyang.

Luisão, que festejou seu 36º aniversário nesta segunda-feira, tem uma larga experiência na Liga dos Campeões, competição na qual disputou 55 jogos, todas pelo Benfica. Apelidado de Girafa, por seus 1m92cm de altura, o brasileiro já precisou medir forças com adversários como o português Cristiano Ronaldo e o argentino Lionel Messi em suas 14 temporadas no Benfica.

Luisão, que com a seleção brasileira conquistou a Copa América-2004, se destaca por sua capacidade de antecipação e supremacia nas bolas aéreas.

Contra o Borussia Dortmund, o zagueiro irá comemorar a marca impressionante de 500 jogos com a camisa do clube lisboeta. Do outro lado do campo, Luisão terá pela frente Aubameyang, que aos 27 anos mostra uma versatilidade e, principalmente, uma velocidade que podem complicar a vida do brasileiro.

Aubameyang, vencedor da Bola de Ouro da África-2015, chegou a ser comparado ao velocista jamaicano Usain Bolt, tamanha sua velocidade. Abrir espaço, escapar da marcação e disparar são as marcas registradas do gabonês, eliminado com sua seleção na primeira fase da Copa Africana de Nações, em janeiro.

Para ajudar a conter Aubameyang, Luisão contará com o sueco Victor Lindelof, de 22 anos e que foi cobiçado pelo Barcelona.

Após terminar na primeira colocação do Grupo F da Champions, à frente do Real Madrid, atual campeão continental, o Borussia Dortmund viaja à capital portuguesa com pinta de favorito.

O vice-campeão do Campeonato Alemão também apresenta outras armas perigosas, como a jovem promessa francesa Ousmane Dembélé, outro velocista habilidoso.

Já o Benfica se classificou aos trancos e barrancos às semifinais, ficando atrás do Napoli no grupo B com apenas 8 pontos, a pior pontuação de uma equipe classificada ao mata-mata da Champions nesta temporada.

A equipe lisboeta viu seu nível de jogo prejudicado por uma série de lesões e pela venda da promessa portuguesa Gonçalo Guerdes ao Paris Saint-Germain.

Contudo, o Benfica poderá contar com o atacante brasileiro Jonas, artilheiro do último Campeonato Português.

O Borussia Dortmund, do técnico Thomas Tuchel, está na 4ª colocação do Campeonato Alemão e acaba de ser derrotado por 2 a 1 pelo lanterninha Darmstadt, a primeira derrota do clube desde novembro.

Tuchel terá que lidar com a ausência do meia alemão Mario Gotze, que não viajou a Lisboa por sofrer com dores musculares.

– A partida em Lisboa acontece cedo demais – declarou o diretor esportivo do Borussia, Michael Zorc.

O Benfica, que caiu no ano passado nas quartas de final da Champions diante do Bayern de Munique, está a quatro jogos sem perder em casa em confrontos contra equipes alemãs.