No sufoco, Bruno Soares e Jamie Murray vencem argentinos e estão na semifinal do Rio Open

Tênis

Foi no detalhe. Mas a dupla formada pelo brasileiro Bruno Soares e o escocês Jamie Murray garantiu vaga na semifinal do Rio Open. Na noite desta quinta-feira, os cabeças de chave número 1 superaram os argentinos Diego Schwartzman e Andres Molteni apenas no match tie-break. O duelo terminou com parciais de 6/3, 5/7 e 11/9.

Leia mais:

Dolgopolov chega, no Rio Open, à sétima vitória seguida

Duplas favoritas estreiam sem sustos no Rio Open

Rivais em simples, Bellucci e Monteiro são eliminados nas duplas do Rio Open



Na próxima fase, Soares e Murray encaram os vencedores do jogo entre Pablo Carreno Busta e Pablo Cuevas contra Facundo Bagnise e Gastão Elias.



O Brasil ainda pode ter outro duplista na semifinal. Ao lado do polonês Lukasz Kubot, Marcelo Melo encara ainda nesta quinta Julio Peralta e Horacio Zeballos.



*ZHESPORTES