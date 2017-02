Nome de Pratto sai no BID e poderá estrear sábado

Argentino pronto





Foto: Érico Leonan / saopaulofc.net

Enquanto as atenções estão voltadas para o clássico com o Santos, na noite desta quarta-feira, pela terceira rodada do Campeonato Paulista, o São Paulo comemora a regularização de Lucas Pratto na CBF. Com a burocracia resolvida, o argentino poderá estrear pelo time paulista no sábado, às 19h30min, contra o Mirassol. A expectativa é de bom público no Morumbi.

O registro no Boletim Informativo Diário (BID) foi publicado às 16h35min desta quarta. Agora, os são-paulinos precisam apenas inscrever o centroavante de 28 anos na lista do Paulistão. Por enquanto, o técnico Rogério Ceni colocou apenas 23 atletas na relação que permite o máximo de 28 nomes – três goleiros e 25 jogadores de linha.

As vagas finais devem ficar com Renan Ribeiro, Pratto, Jucilei e Lucas Fernandes. O último posto, caso nenhum outro reforço chegue até 3 de março, prazo para a lista definitiva ser enviada, deve ficar entre o lateral-direito Foguete, o volante Wellington e o zagueiro Lyanco. O beque está de folga após disputar o Sul-Americano Sub-20 com a Seleção Brasileira.

A expectativa é que Jucilei seja o próximo registrado no BID, mas que o tempo para entrar em forma seja de até 10 dias.