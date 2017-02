Olympiacos vence fora de casa e avança às oitavas na Liga Europa

3 a 0

O Olympiacos garantiu sua classificação para as oitavas de final da Liga Europa após bater o Osmanlispor, na Turquia, por 3 a 0. O primeiro jogo, na Grécia, havia terminado empatado em 0 a 0.



O time grego aguarda agora o sorteio desta sexta-feira para saber o adversário na próxima fase da Liga Europa.



Os gols que garantiram a classificação do Olympiacos saíram apenas no segundo tempo. No primeiro minuto, Ansarifard aproveitou cobrança de escanteio para abrir o placar.



Atrás do marcador, o Osmanlispor foi para frente para tentar a virada a todo custo, uma vez que o empate com gols daria a vaga ao Olympiacos. Mas os avanços deixaram espaços na defesa, e o time grego aproveitou. Em contra-ataque, Androutsos fez boa jogada e cruzou para Elyounoussi marcar de cabeça.



No fim, em outro lance rápido, Ansarifard aproveitou rebote do goleiro para fazer o terceiro, selando de vez a classificação do time grego.



