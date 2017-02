Organização coloca hino da Alemanha nazista e irrita tenistas na Fed Cup

Falha

O primeiro dia de competições entre Estados Unidos e Alemanha pela Fed Cup foi marcado por um incidente bastante infeliz por parte da organização. Os oficiais do torneio executaram o hino errado da nação europeia, reproduzindo o hino utilizado durante a Era Nazista.

Conforme as equipes alinharam-se para ouvir seus hinos nacionais, as alemãs ficaram completamente estarrecidas conforme ouviram as primeiras palavras do hino "Deutschland, Deutschland, über alies" (Alemanha, Alemanha, acima de tudo). A versão reproduzida pela organização da Fed Cup foi banida da Alemanha após a Segunda Guerra Mundial por sua conotação nazista. O incidente gerou insatisfação das tenistas e de sua Federação.

Leia mais:

Caxiense Gustavo Tedesco conquista o Banana Bowl na categoria até 12 anos

Bellucci vence argentino, está na semi do ATP de Quito e volta a ser o número 1 do Brasil



— Acho que foi o ápice da ignorância e nunca me senti tão desrespeitada em toda minha vida. Eu jogo a Fed Cup há 13 e essa foi a pior coisa que já aconteceu comigo — disse Andrea Petkovic após sua derrota para Alison Riske.

Ex-top 10, Petkovic comentou também que sua companheira de equipe Julia Goerges teria chorado durante a execução do hino.

— Julia imediatamente começou a chorar quando ouviu as primeiras palavras do hino. Eu também estava com lágrimas nos olhos e furiosa — contou.

A capitã da equipe Barbara Ritter também falou sobre o incidente, declarando-o como `um escândalo¿.

— É um verdadeiro escândalo, uma tremenda falta de respeito e um incidente imperdoável. O momento do hino nacional na Fed Cup é um momento sagrado.

A USTA (Associação Americana de Tênis) emitiu um comunicado formal de desculpas à Alemanha e prometeu que o erro não se repetirá.

"Pedimos sinceras desculpas à equipe alemã da Fed Cup e todos os fãs pelo erro na execução do hino nacional¿, dizia a declaração. ¿Este erro não se repetirá".





The USTA extends a sincere apology to the German Fed Cup team & fans 4 the outdated National Anthem. This mistake will not occur again. pic.twitter.com/4LyG3ACe5u — USTA (@usta) 11 de fevereiro de 2017

Leia outras notícias sobre tênis

*LANCEPRESS