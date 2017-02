Orlandinho é eliminado em sua primeira partida de torneio ATP

Queda na estreia

Aos 19 anos, Orlandinho é considerado uma das maiores promessas do tênis brasileiro

Em sua primeira partida em um torneio de nível ATP, o gaúcho Orlando Luz, 19 anos, foi eliminado na estreia do Brasil Open, disputado no saibro do Clube Pinheiros, em São Paulo.

Nesta terça-feira, o tenista de Carazinho, número 544 do ranking mundial, perdeu por 2 sets 0 (parciais de 6/2 e 7/5) para o português Gastão Elias, 98º do mundo, em partida de uma hora e 22 minutos de duração.

Considerado uma das principais promessas do tênis brasileiro, Orlandinho havia recebido um convite da organização do torneio da série ATP 250.

O primeiro dia de disputas da chave principal do torneio foi negativo para os gaúchos. Guilherme Clezar também foi eliminado na primeira rodada. Número 273 do mundo, o tenista de Porto Alegre de 24 anos foi derrotado pelo argentino Guido Pella por 6/2 e 6/3.

