Orlandinho ganha convite para o Brasil Open e disputará primeiro ATP da carreira

Promessa do tênis

Prestes a completar 19 anos (em 8 de fevereiro), Orlando Luz ganhou um presente antecipado da organização do Brasil Open 2017, torneio da série ATP 250 que será realizado em São Paulo, no Clube Pinheiros, entre 27 de fevereiro e 5 de março.

Considerado uma das promessas do tênis brasileiro, o tenista de Carazinho recebeu nesta sexta-feira o segundo wild card (convite) para a chave principal da competição e terá a oportunidade de disputar o primeiro ATP da recente carreira.

— Estou muito, mas muito feliz mesmo, com essa oportunidade de jogar minha primeira chave de ATP. Vai ser um grande torneio para mim. Espero fazer o meu melhor e tentar colocar em quadra tudo que eu venho treinando e desfrutar ao máximo o momento. Gostaria de agradecer muito ao Brasil Open pela oportunidade, não é todo dia que isso acontece. Estou muito honrado pelo convite — disse Orlandinho, que vem de um título de Future (torneio para tenistas em busca de afirmação no circuito), no Uruguai, no final do ano passado.



Atual 541º colocado do ranking mundial, Orlandinho está finalizando a pré-temporada, toda focada no circuito profissional. E antes do Brasil Open, ele ainda jogará o qualifying do Rio Open (ATP 500), principal torneio disputado na América do Sul.



— Essa pré-temporada esta bem dura, já pensando que esse ano será de jogos duros, novas experiências nessa transição do juvenil para o profissional. Ter essa chance de jogar meu primeiro ATP logo no início da temporada, é demais — disse ele.

O gaúcho começou a jogar tênis no Clube Comercial da cidade, onde aprendeu o esporte assistindo seu pai, o técnico Orlando Luz, a dar aulas de tênis no clube. Atualmente, treina na academia ADK, em Santa Catarina. Em 2015 assumiu o posto de número 1 do ranking juvenil da ITF.

Além de Orlandinho, o sérvio Janko Tipsarevic recebeu o primeiro convite para a chave principal do Brasil Open 2017. Os dois se juntam ao uruguaio Pablo Cuevas, bicampeão do Brasil Open (2016 e 2015), aos espanhóis Albert Ramos-Vinolas e Pablo Carreno Busta, vice-campeão no ano passado, o português João Sousa, o argentino Federico Delbonis, campeão do Brasil Open 2014, o italiano Fabio Fognini, o argentino Diego Schwartzman, Thomaz Bellucci, o número 1 do Brasil, entre outros.

Número 1 do ranking mundial juvenil em 2015, o tenista de Carazinho é uma das maiores promessas do tênis nacional. Aos 16 anos foi medalha de ouro em duplas nos Jogos Mundiais da Juventude e campeão de duplas em Wimbledon. Aos 17, conquistou o bicampeonato do Banana Bowl e do Campeonato Internacional Juvenil de Porto Alegre.

A trajetória profissional começou simultaneamente à juvenil, e entre 2015 e 2016, o gaúcho já levantou dois troféus torneios da série Future, em simples e três nas duplas. Em simples, foi três vezes vice-campeão e alcançou a semifinal de dois Challengers.

*ZHESPORTES E LANCEPRESS