Pai do volante Camacho morre em acidente com elevador

Luto

Uma tragédia abalou a família Camacho na noite deste domingo, no Rio de Janeiro. Anízio Camacho, pai do jogador de futebol que atualmente defende o Corinthians, morreu vítima de um acidente com elevador na casa da família. A informação foi confirmada pela assessoria pessoal do atleta e também pelo Timão, que deve liberá-lo dos próximos dias de trabalho e usou as redes sociais para prestar solidariedade com o drama pessoal de seu atleta.



A família Camacho possui um elevador doméstico para facilitar a locomoção de Leonardo, irmão do jogador, que ficou paraplégico após por ter sido baleado por um policial militar em 2012. Neste domingo, por causas que ainda estão sendo apuradas, o meio de transporte da casa da família despencou. Além da morte de Anízio, a mãe do jogador, Rita, precisará passar por cirurgia nas duas pernas, mas a princípio não corre riscos. Leonardo, irmão de Camacho, não teve ferimentos graves e passa bem. Os três estavam no elevador no momento do acidente.



"Que o seu pai descanse em paz e que toda a família tenha força pra superar este momento tão difícil", escreveu o Corinthians, junto com a tag "#ForçaCamacho", que tem sido usada desde a última noite por torcedores do Corinthians nas redes sociais.



#ForçaCamacho



Que o seu pai descanse em paz e que toda a família tenha força pra superar este momento tão difícil. pic.twitter.com/i3cP4KoWBJ — Corinthians (@Corinthians) 20 de fevereiro de 2017

A tragédia foi revelada por Fernando Diniz, técnico do Osasco Audax e amigo pessoal de Camacho, durante participação em um programa de televisão na noite de domingo. Nesta segunda, o clube emitiu uma nota oficial sobre o assunto:



"O Sport Club Corinthians Paulista informa com pesar o falecimento de Anízio Camacho, pai do volante Camacho, na noite do último domingo (19), no Rio de Janeiro, após um trágico acidente de elevador na casa da família. A mãe Rita e irmão Leonardo também estavam no elevador, mas não sofrem risco de morte. O Sport Club Corinthians Paulista deseja força a seu jogador e a toda a sua família neste momento tão difícil".



Torcedores do Corinthians e até de clubes rivais também prestaram solidariedade por meio da internet.