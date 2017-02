Paulo Baier desiste de ser técnico do Panambi: "A situação está meio confusa lá"

Reviravolta

Paulo Baier deveria ter se apresentado como técnico do Panambi, equipe do norte do Estado que disputará a Divisão de Acesso. Deveria. No início da tarde desta segunda-feira, a direção do clube informou que a cerimônia seria transferida para quarta. Depois, Paulo Baier confirmou a desistência.

É verdade que desististe de assumir o Panambi?

Agora já posso dizer: desisti, sim.

O que aconteceu?

A situação está meio confusa lá. Eles não sabem bem quem é o presidente (há uma pendenga judicial entre Nelson Faiden e Alair Nicolau da Silva), estão com problemas internos. Deveríamos ter feito a apresentação ontem, mas decidiram adiar. Pelo que vi, ainda vai ser enrolado até a decisão.

Não tem mais chances mesmo?

É melhor deixar que eles resolvam a situação primeiro. Isso poderia demorar, e o campeonato começa em 5 de março. Atrapalharia o começo do trabalho. Agradeço o interesse, de verdade, mas não tem como.

O que vais fazer agora?

Vou seguir esperando. Fiz os cursos todos, estágios. É o melhor caminho, mesmo. Não dá para a começar a carreira nesta situação, gostaria de ter algo mais resolvido.