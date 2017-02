Pedro Piquet renova com a equipe VAR para a temporada da F3 Euro

Promessa das pistas

Após um ano de 2016 marcado pelo aprendizado e pela adaptação ao automobilismo europeu, Pedro Piquet garantiu a permanência na equipe Van Amersfoort Racing para a temporada 2017 da FIA F3 Euro.

Credenciado pelo vice-campeonato na Toyota Racing Series neste ano e por resultados expressivos com o time holandês no GP de Macau, F3 Masters e cinco top 10 na temporada passada, o piloto brasiliense de 18 anos de idade espera uma performance melhor na temporada.

— Tive uma boa adaptação à vida na Europa e a equipe me garantiu um ambiente familiar desde o primeiro dia. Estou 100% focado nas corridas e, depois de minha primeira temporada, agora tenho mais experiência. Já conheço as pistas e a dinâmica das provas. Meu objetivo é figurar sempre entre os líderes e estou pronto para isso — afirma Pedro Piquet.

No ano passado, ele foi o segundo melhor estreante em Macau, com o nono lugar. Em solo europeu, seus melhores resultados foram os sextos lugares em Zandvoort no F3 Masters e na etapa de Spa-Francorchamps da F3 Euro.

Frits van Amersfoort, fundador e chefe da equipe, também se diz motivado para ver novamente o piloto em ação com seu carro.

— É um prazer continuar trabalhando com o Pedro. Ele desenvolveu velocidade e aprimorou sua pilotagem constantemente ao longo do ano. Com a experiência de uma temporada completa, estou confiante que irá se destacar neste ano. E nosso time fará de tudo para proporcionar resultados expressivos — comenta o holandês.

A temporada da FIA F3 Euro tem 10 rodadas triplas, sempre em grandes pistas do continente e como evento suporte das maiores categorias em ação na Europa (WEC, DTM, Blancpain GT Series etc). A primeira etapa de 2017 está marcada para Silverstone, entre os dias 14 e 16 de abril.

Calendário da FIA F3 Euro

14 a 16 de abril – Silverstone

29 e 30 de abril – Monza

20 e 21 de maio – Pau

17 e 18 de junho – Hungaroring

1º e 2 de julho – Norisring

28 e 29 de julho – Spa-Francorchamps

19 e 20 de agosto – Zandvoort

9 e 10 de setembro – Nurburgring

23 e 24 de setembro – Red Bull Ring

14 e 15 de outubro – Hockenheim

*ZHESPORTES