Piqué pede união e apoio da torcida para que Barça supere o PSG

O zagueiro do Barcelona Gerard Piqué pediu nesta segunda-feira "união e apoio dos torcedores" para buscar a virada nas oitavas de final da Liga dos Campeões contra o Paris Saint-Germain, que na ida venceu o clube catalão por 4 a 0.

– Eu dou minha palavra de que estamos fazendo todo o possível para dar a volta por cima nesta situação, é preciso continuar acreditando, porque esta equipe seguirá dando muita alegria ao Barcelona – garantiu o zagueiro da seleção espanhola.

Piqué mandou mensagem para os torcedores, de cara para o duelo contra o PSG, em 8 de março no Camp Nou:



– Eu falaria aos torcedores que venham ao estádio, porque se ficarem em casa e perderem a virada, aí sim estarão ferrados.

Estas declarações acontecem após a sofrida vitória sobre o Leganés no domingo (2-1), uma partida em que foi preciso um gol de pênalti nos minutos finais para que o Barça chegasse à vitória. Durante a partida, muitas vaias foram ouvidas no Camp Nou contra alguns jogadores e o técnico Luis Enrique.

– Todos os jogadores dão a vida por Luis Enrique. Quando ele chegou, estávamos na merda, e com ele ganhamos o 'triplete' (Liga-Copa-Champions) – lembrou Piqué, que afirmou não entender as vaias da torcida:

– Quando a torcida vem ao Camp Nou, pedimos que nos ajude.

Por último, Piqué insistiu que a equipe "está viva nas três competições".

– Sim, na Champions será muito difícil, mas coisas mais raras já foram vistas no futebol; Na Liga, podemos dar a volta na situação e na Copa, com todo o respeito ao Alavés, acredito que podemos ganhar – finalizou".



Após a vitória sobre o Leganés, no domingo, o Barcelona é o segundo colocado do Campeonato Espanhol, a um ponto do Real Madrid. Os Merengues, porém têm dois jogos a menos.