Piqué volta a reclamar da arbitragem nas redes sociais

Gerard Piqué quebrou o silêncio e voltou a reclamar da arbitragem no twitter. O jogador que já foi repreendido pelo Barcelona por algumas declarações nas redes sociais, voltou a expressar sua indignação com a arbitragem espanhola depois de mais uma vitória do Real Madrid.



– Contra as mesmas equipes. Oito pontos – escreveu o zagueiro, colocando fotos de manchetes de jornais citando erros a favor do Real e contra o Barça.



Desta vez, a reclamação aconteceu por conta do gol de empate do Real Madrid com o Villarreal. Na ocasião, o árbitro Jesus Gil Manzano assinalou penalidade máxima depois de um toque de Bruno Soares na bola. Na visão da imprensa espanhola, incluindo dos jornais de Madri, a situação foi de mão na bola e aconteceu de forma involuntária.



A conta feita por Piqué ainda relembra o gol irregular do Real diante do Málaga, na 19ª rodada, e também de um lance muito semelhante na partida entre Villarreal e Barcelona, pela 17ª rodada, em que a arbitragem não favoreceu a equipe catalã.



No Campeonato Espanhol, o Real Madrid é o líder com 55 pontos, enquanto o Barcelona vem na segunda colocação, com 54. A equipe de Madri ainda tem um jogo atrasado para realizar.



