Podolski sai do Galatasaray rumo ao futebol japonês

Acordo

O Galatasaray e o Vissel Kobe chegaram em acordo para a transferência do alemão Lukas Podolski para o clube japonês ao final da temporada, segundo informações do jornal turco Hürriyet, nesta quarta-feira.

A transação vai custar 2,7 milhões de euros para os cofres dos asiáticos, que vão desembolsar 15 milhões de euros para pagar os salários do atacante durante três anos.

Podolski chegou à Turquia em 2015, vindo do Arsenal, e ganhou rapidamente a torcida do Galatasaray com grandes atuações e intensa atividade nas redes sociais. Por outro lado, o atacante sofreu com lesões durante a passagem pela equipe.