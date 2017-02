Polícia Militar pede desculpas pela morte do torcedor antes do Atletiba

Explicações

A Polícia Militar do Paraná pediu desculpas pela morte do adolescente Leonardo Henrique Brandão, de 17 anos, durante o acompanhamento da torcida do Coritiba na tarde deste domingo, antes do Atletiba, na Arena da Baixada. O tenente-coronel Wagner Lúcio dos Santos definiu o caso como "uma tragédia".

– Primeiramente, quero pedir desculpas a toda a sociedade pelo ocorrido. É uma tragédia que assola também a Polícia Militar – disse o tenente-coronel, porta voz da PM no episódio.

Após o pedido de desculpas, o tenente-coronel relatou a versão do sargento envolvido no episódio – que não teve seu nome revelado –, que garantiu que o gatilho não foi apertado e que o tiro foi acidental.

– O sargento contou que foi colocar a submetralhadora na bandoleira, uma espécie de cinta que segura a arma, e percebeu que tinha disparado. Ele alega que não estava com o dedo ou acionou o gatilho – revelou Wagner Lúcio dos Santos. A versão do PM, no entanto, foi desmentida por torcedores que estavam na escolta: de acordo com eles, a arma foi apontada à torcida enquanto o carro dos policiais passava pelo meio do grupo.

Segundo a PM, logo depois do socorro, o sargento se apresentou ao 12º Batalhão da Polícia Militar e foi afastado das funções.

– Ele deve aguardar a conclusão do inquérito policial militar, que vai apurar os detalhes de como tudo aconteceu – apontou Santos.

