Ponte usa Pottker na Copa do Brasil, e Corinthians anuncia desistência de negociação

Não deu

O Corinthians desistiu da contratação do atacante Willian Pottker, 23 anos, da Ponte Preta. O principal motivo para o clube declinar do negócio com o artilheiro do Brasileirão 2016 foi o fato de não poder utilizá-lo na Copa do Brasil. O centroavante foi escalado pelo clube de Campinas nesta quarta-feira, contra o Campinense, na primeira fase da competição nacional, e assim não poderá atuar por outra equipe nesta edição do torneio.

O anúncio da desistência foi feito pelo diretor de futebol alvinegro, Flávio Adauto, ao lado do gerente Alessandro Nunes, antes da partida contra a Caldense, nesta quarta-feira.

O clube de Parque São Jorge já havia aceitado esperar Pottker até o fim do Paulistão. Para facilitar a liberação do centroavante, o Corinthians também havia emprestado o atacante Lucca e o zagueiro Yago à Ponte Preta.

*LANCEPRESS