Por atraso de salários, sindicato de atletas quer paralisar o Paulistão 

Suspender as competições oficiais no futebol paulista por conta de atrasos no pagamento de salários. É o que pretende o Sindicato dos Atletas de SP (Safesp) em Ação Civil Pública ajuizada na Justiça do Trabalho de Campinas. A entidade diz ter feito nove denúncias ao Tribunal de Justiça Desportiva (TJD-SP) ao longo do ano passado e notificado a Federação Paulista (FPF) sem ter obtido resposta.

O Sindicato adota como base para a ação a nova Lei do Profut, que prevê punições aos clubes e obriga as entidades a exigir os pagamentos. A Safesp cita os casos do Batatais, que chegou às semifinais da Série A2 do Paulista com quatro meses de salários atrasados, e do Santo André, que subiu para a elite do futebol paulista e também atrasou os pagamentos aos jogadores.

— Há mais de 15 anos estamos nessa batalha — afirmou o presidente do Sindicato, Rinaldo Martorelli, em vídeo divulgado no site da entidade.

Em relação à iniciativa da Safesp, a FPF diz que "trabalha para que os atletas recebam os salários em dia" e que o vice-presidente de Integração com Atletas, o ex-jogador Mauro Silva, recebeu diversos relatos de atrasos, em 2016, e que "as pendências foram resolvidas".

O juiz da Justiça do Trabalho de Campinas dará uma posição sobre o caso em audiência agendada para o próximo dia 9 de março.

Veja abaixo o posicionamento da FPF sobre o caso.

Diante da nota do Sapesp, a FPF esclarece que trabalha para que os atletas recebam os salários em dia. A Federação é a única entidade que possui um vice-presidente de Integração com Atletas, o tetracampeão Mauro Silva, de ilibado currículo e que atua para resolver os problemas com os jogadores do Estado. Diversos casos de atrasos salariais foram relatados a Mauro Silva, que entrou em contato com os clubes, e as pendências foram resolvidas. Não temos o interesse em autopromoção midiática e, sim, em fomentar o futebol, fazer com que os salários sejam pagos em dia e todos os compromissos sejam cumpridos.

