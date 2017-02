Porto e Juventus colocam Casillas e Buffon à prova

Goleiraços





O confronto entre Juventus e Porto, nesta quarta-feira, pelo jogo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões, vai ter um duelo especial entre dois dos maiores goleiros da história do futebol: o espanhol Iker Casillas e o italiano Gianluigi Buffon.

Juntos, os arqueiros somam 374 jogos com suas seleções, dois títulos da Copa do Mundo, duas Eurocopas e três Champions League, sem contar os troféus de torneios nacionais.



Antes da bola rolar no Estádio do Dragão, os clubes já duelaram nas redes sociais, mas em clima amistoso. Depois de uma pergunta da Uefa querendo saber quem era o melhor, Iker foi diplomata:

– Para mim você é o melhor.

Buffon respondeu:

– Eu não escolho, somos os dois melhores.

A Juve lidera a Serie A com tranquilidade, com 63 pontos e a sete da vice-líder Roma. Os portugueses brigam pela primeira colocação com o Benfica ponto a ponto. No final da última rodada, o Porto chegou a 53 pontos, um a menos que os rivais de Lisboa.

As duas equipes vêm de goleadas nos campeonatos locais. A Juve emplacou 4 a 1 contra o Palermo, enquanto o Porto goleou o lanterninha Tondela por 4 a 0. Mas além do poderio ofensivo, os times esbanjam força para evitar sofrer gols.

Aos 39 anos de idade, Buffon segue sendo o melhor da Itália e continua buscando o primeiro título de Champions, além da vaga para o Mundial de 2018, na Rússia.

Casillas, por outro lado, viveu seus melhores anos como camisa 1 de Real Madrid e da "Fúria" e agora assumiu o gol do Porto, depois de 25 anos na capital espanhola. A primeira temporada foi complicada, mas em 2017 o goleiro voltou à boa forma e o time tem a defesa menos vazada dos campeonatos europeus, com apenas 11 gols sofridos. Ótimos números para o goleiro dos títulos de Champions com o Real Madrid em 2000, 20002 e 2014.