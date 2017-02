Porto goleia o lanterna e reassume a liderança do Campeonato Português

Líder

O Porto reassumiu a liderança do Campeonato Português após golear, no Estádio do Dragão, o lanterna Tondela, por 4 a 0. A equipe não teve problemas para construir a vitória, que chegou após gols de André Silva, Rúben Neves, Tiquinho Soares e Diogo Jota.

Agora, o Porto tem 53 pontos, contra 51 do Benfica, que joga no domingo, fora de casa, contra o Braga, e pode recuperar a ponta da tabela. O Tondela, por sua vez, segue com 14, na última posição.

Em casa, o Porto tomou as rédeas do confronto e queria matar logo a partida para evitar surpresas. No entanto, o Tondela deu alguns sustos na meta portista. Casillas chegou a fazer uma boa defesa.

Apesar de alguns lances de perigo dos rivais, o Porto esteve melhor. E saiu na frente em pênalti cobrado por André Silva, aos 43 da etapa inicial. Logo em seguida, Osorio foi expulso e deixou o Tondela com um a menos.

A vantagem numérica fez o Porto sobrar em campo. E os gols foram saindo com naturalidade. O segundo veio após lindo chute de fora da área de Rúben Neves. Logo depois, o atacante Tiquinho Soares anotou o dele. Nos acréscimos, Diogo Jota, que havia entrado durante a partida, fechou a conta.

