Prefeitura e Polícia impedem clássico entre Flamengo e Vasco em Juiz de Fora

Nada feito

O clássico entre Flamengo e Vasco, pela semifinal da Taça Guanabara, seguirá com um imbróglio. Se na última segunda-feira o jogo foi confirmado para o Estádio Municipal Radialista Mário Helênio, em Juiz de Fora, Minas Gerais, o enredo mudou novamente nesta terça-feira.

Isso porque, nesta manhã, a prefeitura da cidade mineira emitiu um comunicado oficial afirmando que, "em virtude da intensa programação de blocos de carnaval na cidade e em toda a região", o local não poderá receber uma partida da magnitude do clássico carioca.

Leia mais:

Caixa renova patrocínio com o Flamengo

Torcedor do Flamengo se infiltra em São Januário e provoca confusão

Justiça determina que clássicos no Rio terão torcida única

A prefeitura de Juiz de Fora e o Comando da 4ª Região da Polícia Militar salientam também que não há como garantir a segurança da partida. Dificulta também o fato de já haver um duelo marcado para o fim de semana, pelo Mineiro: Tupi x URT.

O jogo entre Flamengo e Vasco está marcado para este sábado, às 18h30min. Os clubes resolveram tirar o jogo do Rio de Janeiro depois de uma determinação da federação fluminense que exigia torcida única nos clássicos. Brasília e Manaus também haviam sido cogitados. A outra semifinal, entre Fluminense e Madureira, será em Volta Redonda.

Confira a nota na íntegra:

"Em virtude da intensa programação de blocos de carnaval na cidade - como a tradicional Banda Daki — e em toda a região, o Estádio Municipal Radialista Mário Helênio estará restrito ao jogo da Federação Mineira de Futebol, Tupi XxURT, no próximo fim de semana, como forma de garantir o esquema de segurança da 4a Região da Polícia Militar aos torcedores do município e aos foliões de 86 cidades da Zona da Mata em todo o carnaval. Não está autorizado, então, qualquer outro evento no estádio neste período.

Prefeitura de Juiz de Fora

Comando da 4a Região da Polícia Militar"