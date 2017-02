Presidente do Atlético de Madrid: "Agüero saiu mal por ser estúpido"

Treta

Hoje bastante comentado pelo início meteórico de Gabriel Jesus no Manchester City, Agüero, que tem sido reserva, chegou ao clube inglês já com status de astro, em 2010. Ele estava no Atlético de Madrid.

Leia mais

Time chinês acerta a compra do brasileiro Hernanes, da Juventus

Polivalente e confiante: Bolaños se credencia à titularidade no Grêmio

MP pede a Grêmio e Inter informações sobre relações com organizadas



Em entrevista à emissora de rádio "Cadena Cope", Enrique Cerezo, presidente do Atleti, cutucou o argentino ao direcioná-lo duras críticas dos tempos da transação rumo à Inglaterra.



- O Agüero foi o único jogador que saiu mal do Atlético de Madrid, por ser estúpido. Chegou como um herói e saiu pela porta dos fundos. Saiu muito mal, mas muito mal mesmo - disse Cerezo.



Agüero chegou ao Atlético de Madrid aos 18 anos de idade, em 2006, após brilhar com a camisa do argentino Independiente. Após se tornar destaque rapidamente, o jogador da seleção argentina foi negociado com o City por 36 milhões de euros (R$ 120 milhões).



Nesta temporada, Agüero soma 18 gols em 26 partidas. Mesmo contestado e na reserva da equipe de Pep Guardiola, o camisa 10 já garantiu que, se depender apenas de vontade própria, ele permanece nos Citizens. Agüero tem sido ventilado no Real Madrid e no Arsenal, principalmente.