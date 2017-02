Pucinelli vence argentino e vai às oitavas no Campeonato Juvenil de Tênis de Porto Alegre

Rivalidade no saibro

Matheus Pucinelli de Almeida está nas oitavas de final dos 18 anos masculinos do 34º Campeonato Internacional Juvenil de Tênis de Porto Alegre, apresentado por Gerdau e Itaú.

O tenista paulista venceu o argentino Juan Martin Jalif em sets diretos, com parciais de 6/3 e 7/6(3), e agora espera pelo vencedor do confronto brasileiro entre Bruno Pessoa e João Lucas Reis da Silva para conhecer seu adversário.



Os jogos da categoria prosseguem até domingo, dia 19, na Associação Leopoldina Juvenil. As competições dos 12 anos aos 16 anos se realizam na Sogipa.



Jogando sob o forte calor do início da tarde desta quarta-feira, na capital gaúcha, Pucinelli fez uma partida bastante disputada na quadra principal do clube do Moinhos de Vento. Depois de um primeiro set no qual dominou a partida, o brasileiro teve dificuldades para superar o adversário na segunda parcial.

— Ele tem dois anos a mais, e eu sempre o via jogar na categoria de cima. Sabia que seria muito duro passar por esta rodada, mas consegui me manter firme, com o sol forte — disse o tenista de 15 anos, treinado pelo técnico Chico Costa. A partida teve a duração de três horas.

Outro brasileiro, Gabriel Ciro da Silva, se despediu da competição na segunda rodada, ao perder para o americano Trent Bryde, cabeça de chave 8, em dois sets, parciais de 6/3 e 7/5.

Brasileiras fora

Na chave feminina dos 18 anos, as últimas duas brasileiras deram adeus à disputa ainda na manhã desta quarta-feira na Associação Leopoldina Juvenil. Em um jogo bastante disputado, em que chegou a liderar o primeiro set, a paulista Ana Luiza Cruz acabou eliminada pela peruana Anastasia Iamachkine, cabeça de chave número 15, por 7/5 e 6/4.

Em seguida foi a vez da também paulista Thaisa Pedretti, 10ª pré-classificada, deixar a competição. A tenista de 17 anos, que compete pela última vez no torneio na capital gaúcha, ainda esboçou uma reação no segundo set após perder o primeiro, mas não conseguiu encaixar seu jogo contra a japonesa Moyuka Uchijima, que fechou a partida com duplo 6/4.

Outras favoritas ao título não tiveram maiores dificuldades em avançar às oitavas de final em jogos disputados entre a manhã e o início da tarde desta quarta. Cabeça de chave número 1 e atual vice-campeã no saibro em Porto Alegre, a americana Amanda Anisimova passou com facilidade pela canadense Layne Sleeth por 2 sets a 0, parciais de 6/3 e 6/1.

Terceira favorita, a britânica Emily Appleton suou um pouco para selar a vitória no tiebreak sobre a norte-americana Ann Li por 6/3 e 7/6 (4). Já a americana Sofia Sewing, sétima pré-classificada, venceu a argentina Paula Baranano por 6/1, 4/6 e 6/4, enquanto sua conterrânea Whitney Osuigwe, nona favorita, passou pela eslovena Kristina Novak por 6/1 e 6/3.

