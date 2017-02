Puyol coloca Chile entre os favoritos da Copa das Confederações

Pitaco

Em entrevista ao site oficial da FIFA, o ex-jogador de futebol, Carles Puyol fez uma avaliação sobre a Copa das Confederações, que acontece na Rússia, durante o mês de junho.

Apesar do favoritismo da Alemanha, atual campeã do Mundo, o espanhol coloca o Chile no rall de favoritismo para conquistar o campeonato.



"Chile e Alemanha são as favoritos para levar a Copa das Confederações. Devido ao grande futebol que as duas seleções demonstraram nos últimos tempos, acredito que elas têm tudo para disputar a final do torneio", afirmou o ex-capitão da Espanha.

Os comandados de Antonio Pizzi estão no Grupo B, ao lado da poderosa Alemanha, Austrália e Camarões, atual campeão da Copa Africana de Nações.

