Quatro brasileiros avançam à segunda rodada de torneio juvenil de tênis de Porto Alegre

No saibro da Capital

Quatro tenistas brasileiros entraram em quadra nesta terça-feira e avançaram para a segunda rodada dos 18 anos masculinos do Campeonato Internacional Juvenil de Tênis de Porto Alegre, apresentado por Gerdau e Itaú. São eles Matheus Pucinelli, Bruno Pessoa, Gilbert Klier Jr. e João Lucas Reis da Silva.



A competição continua nesta quarta-feira e vai até o domingo nas quadras de saibro da Associação Leopoldina Juvenil. Os jogos das categorias dos 12 anos aos 16 anos são disputados na Sogipa.

Matheus Pucinelli teve seu adversário substituído, depois que o sérvio Marko Miladinovic sofreu uma indisposição estomacal. No seu lugar entrou em quadra o brasileiro Diego Padilha, que havia perdido na última rodada do qualifying. Jogando com intensidade, Pucinelli venceu em sets diretos, parciais de 6/3 e 6/1.



— Apesar da substituição, eu estava bem preparado para o jogo. Conheço o Diego desde os 10 anos de idade, já treinamos juntos, e isso me ajudou. Consegui abrir vantagem desde o início da partida e mantive o ritmo para fechar o jogo — afirmou o tenista, que terá como próximo adversário o argentino Juan Martin Jalif, que eliminou o chileno Javier Gonzalez por 6/2 e 6/1.

Bruno Pessoa precisou de três sets para ganhar do uruguaio Franco Roncadelli. As parciais foram 6/2, 4/6 e 6/1. — Eu sabia que seria um jogo duro, e ele mostrou muita força no segundo set. Mas eu me preparei e consegui chegar ao meu melhor tênis na série decisiva — comentou o brasileiro.

Na segunda rodada, Pessoa terá pela frente o compatriota João Reis da Silva, que venceu o americano Alexandre Rotsaert por 7/6 (6), 4/6 e 6/4.

Já Gilbert Klier Jr. Passou para a segunda fase do torneio sem precisar entrar em quadra. Seu adversário, o francês Constantin Kouzmine foi retirado da competição. Klier Jr. terá como próximo adversário o colombiano Sergio Hernandez.

Os outros brasileiros que entraram em quadra na terça-feira, na rodada que completou a primeira fase dos 18 anos masculinos, foram eliminados. Thiago Wild, que vem do vice-campeonato no Banana Bowl na última semana, perdeu para o norte-americano Oliver Crawford, sétimo na lista dos pré-classificados, por 6/1 e 6/4. Lucca Baptista foi eliminado pelo suíço Damien Wenger por 1/6, 6/2 e 7/6 (3).

*ZHESPORTES