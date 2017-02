Que Barrios estreie estufando a rede do Inter

Torcedor Gremista ZH

Tenho lá minhas dúvidas sobre a validade de escalar um time reserva para o Gre-Nal. Entendo o argumento, válido e justo, de boa parte da torcida, que é um jogo pegado, que o Inter virá com sangue no olho, dividirá cada bola como se fosse um pedaço de pão. E claro, não podemos esquecer que William, que quase acabou com o ano de Bolaños, em um lance desleal, estará em campo. Mesmo assim, acho que escalar o time titular será bom. Até porque, é bom lembrarmos que Douglas, nosso principal jogador, se machucou em um lance banal de treino, sem nenhuma culpa de outro jogador. Coisas do futebol.



Além disso, acho importante escalar força máxima porque se aproxima a estreia no torneio mais importante do ano, a Libertadores. Sem Douglas, a importância de ter um time ajustado e entrosado, cresce, e muito. E claro, caso o time titular vá a campo, a grande expectativa da torcida é pela estreia de Lucas Barrios. Seria o jogo ideal para que o atacante se apresentasse à torcida pela primeira vez.



Além de um grande clássico, uma vitória com algum gol de Barrios daria uma baita motivação de início de ano, principalmente depois da lesão de Douglas. E acho que está na hora de, respeitando o Inter, é claro, de o Grêmio, e sua torcida, assumirem postura de time grande, sem medo. Nada de poupar titulares. No fundo, o sonho de cada torcedor, e dos jogadores, não é de sair com uma grande vitória, quem sabe uma goleada? Claro que é. Não estou pregando ufanismo aqui, o leitor é inteligente e sabe distinguir uma coisa de outra. Então, deixemos para lá o completo de vira-lata, como diria Nelson Rodrigues, e que o Grêmio vá com tudo para o Gre-Nal, com sede de vitória. E com gol de Barrios!