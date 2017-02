Rafaela Brum: a terapia da corrida de rua

De fora da área

Sou viciada em corrida. Tudo começou quando procurava um esporte de baixo custo que permitisse conciliar a faculdade com meu trabalho. De lá para cá, muitas mudanças aconteceram. Hoje treino duas ou três vezes por semana, na esteira ou na rua. Minha preferência, porém, é a orla do Guaíba. É um espaço com paisagens que me estimulam a não desistir nunca, seguir adiante. Nisso, aliás, a corrida imita a vida. As dificuldades estão presentes, mas são superadas por exemplos positivos, com muita energia e inspirações à nossa volta que não permitem desanimar.

Para quem pretende começar, sugiro praticar corrida sempre acompanhado. É fundamental para não desistir naqueles dias em que somos invadidos pela sensação de cansaço e de falta de energia. É um estímulo permanente que por vezes funciona como desafio quando estamos de baixo astral. Não faça do hábito de correr uma obsessão. É aconselhável praticar quando for possível, sempre por prazer. Mas não esqueça: tenha disciplina e procure orientação profissional para começar para evitar dissabores mais à frente. Uma dica importante: mantenha seus exames em dia. É uma medida preventiva que assegura os benefícios à saúde.

Correr acarretou uma série de mudanças no meu dia a dia, principalmente na alimentação. As boas notícias da balança — e do meu humor! — são grandes estímulos para seguir adiante, criar novos roteiros, agregar outros aficionados. Tento compatibilizar os horários com meu emprego, o convívio com meu filho Francisco, de dois anos, e a convivência com meu marido, hoje um grande incentivador.



Com o passar do tempo, passei a participar de competições, de cinco e 10 quilômetros. Não se trata de mirar o pódio como prioridade, mas de consequência da satisfação em completar a prova, superando a cada edição a meta anterior. Neste embalo, e movida por desafios, iniciei a preparação para correr minha primeira meia maratona, uma prova de resistência e força. Serão 21 quilômetros de muita adrenalina e endorfina, sem nunca esquecer que se trata de uma atividade prazerosa que permite uma vida mais saudável. Para quem tem vontade ou curiosidade, levante da cadeira e comece a praticar. É garantia de melhor qualidade de vida.