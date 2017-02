Real Madrid, Barcelona e Sevilla brigam pela liderança da Liga

Diferença mínima





Foto: GERARD JULIEN / AFP

O Real Madrid não pode falhar no domingo, contra o Villareal, pela 24ª rodada da Liga Espanhola. Ou verá Sevilla e Barcelona encostarem ou até ultrapassarem, caso vençam o clássico contra o Betis e o jogo contra o Atlético de Madrid, respectivamente.



O time do francês Zinedine Zidane perdeu a oportunidade de abrir quatro pontos de vantagem, na quarta-feira, depois de ser derrotado pelo Valencia por 2 a 1, no jogo adiado da 16ª rodada. Agora, os galáticos vão enfrentar um perigoso Submarino Amarelo, que está há quatro jogos sem perder e joga com o apoio da torcida para se aproximar da vaga la Liga dos Campeões.

Se perderem, o Barcelona pode roubar a primeira colocação, caso vença o difícil confronto contra o Atlético de Madri, dentro do Vicente Calderón. O catalães chegam para a partida depois de perderem para o Paris Saint-Germain por 4 a 0 e vencerem o modesto Leganés por apenas 2 a 1, na rodada passada.

O Atlético, por outro lado, está com a auto-estima elevada, depois de vencer o Bayer Leverkusen, na Alemanha, por 4 a 2. Os colchoneros foram eliminados por Messi e companhia nas semifinais da Copa do Rei...

O Sevilla está em boa fase, mas tem pela frente o clássico andaluz, contra o Betis, e tudo pode acontecer. O time do argentino Jorge Sampaoli vem de vitória contra o Leicester por 2 a 1 e não quer perder a dupla Real e Barça de vista.

Confira os jogos da 24ª rodada do Campeonato Espanhol, pelo horário de Brasília:

Sexta-feira:

16h45min Las Palmas x Real Sociedad

Sábado:

9h Alavés x Valencia

12h15min Betis x Sevilla

14h30min Leganés x Deportivo La Coruña

16h45min Eibar x Málaga

Domingo:

8h Espanyol x Osasuna

12h15min Atlético de Madrid x Barcelona

14h30min Athletic Bilbao x Granada

14h30min Sporting x Celta Vigo

16h45min Villarreal x Real Madrid