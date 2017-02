Real Madrid pretende incluir Benzema em proposta por Cavani

Na mira

Destaque do PSG nesta temporada, o atacante uruguaio Edinson Cavani está na mira do Real Madrid para a próxima janela de transferências. Segundo a mídia espanhola, o presidente do clube espanhol, Florentino Pérez, teria entrando em contato com Nasser Al Khelaifi, dono do Paris Saint-Germain, para formular uma proposta.

A intenção dos merengues é incluir o francês Karim Benzema na negociação como parte do pagamento pela vinda de Cavani. O negócio em um primeiro momento parece não seduzir os parisienses, que esperam formar uma equipe ainda mais forte para a próxima temporada.

Apesar da resistência do PSG em perder um dos seus principais jogadores, a diretoria madrilenha promete não medir esforços para contar com Cavani, que nesta temporada disputou 33 partidas e marcou 34 gols. Por outro lado, Benzema tem números muito mais discretos atuando pelo Real Madrid nesta temporada. No total foram 29 jogos disputados e 13 gols marcados.

*LANCEPRESS