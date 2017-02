Real Madrid tenta ampliar vantagem na Liga Espanhola em jogo adiado

Líder em campo

Recuperado de lesão, o galês Bale fez um dos gols da vitória do Real no último sábado, contra o Espanyol

Recuperado de lesão, o galês Bale fez um dos gols da vitória do Real no último sábado, contra o Espanyol Foto: JAVIER SORIANO / AFP

O Real Madrid joga o primeiro dos dois jogos adiados pelo Campeonato Espanhol nesta quarta-feira, às 14h45min, contra o Valencia, em busca da vitória para ampliar a vantagem na liderança do torneio e se distanciar dos concorrentes ao título.



Os merengues estão com 52 pontos, um a mais que o Barcelona e três acima do Sevilla. A equipe da capital pode aumentar essas diferenças caso vença a partida da 16ª rodada da Liga, adiada por conta do Mundial de Clubes da Fifa, vencido em dezembro do ano passado.

A vantagem aumentaria as chances do time de voltar a vencer o campeonato, troféu que não entra no museu de glórias do Santiago Bernabéu desde 2012.

O técnico francês Zinedine Zidane já conta com o atacante galês Gareth Bale, que jogou o último confronto contra o Espanyol e fez um dos gols da vitória. O atacante ficou afastado dos gramados durante quase três meses, por conta de uma lesão no tornozelo direito.

Os madrilenhos vêm de quatro vitórias consecutivas e enfrentam um Valencia com dificuldades nesta temporada, ocupando apenas a 15ª colocação. Pouco para um time com a história que tem.

Mas a má fase parece ter mostrado indícios de melhora e os valencianos venceram Athletic de Bilbao com autoridade, na última rodada. Os bascos estão na parte de cima da tabela e buscam as vagas nas competições europeias.

Contra o Real, o time do técnico Voro vai tentar aproveitar a energia do estádios Mestalla:

— Acho que se jogarmos como o primeiro tempo contra o Athletic podemos conseguir coisas boas. É óbvio que o Real é o melhor time da Liga no momento, vai ser um jogo difícil, mas não impossível — falou o atacante italiano Simone Zaza.

